Farmacisti in aiuto: “Con le donazioni della Banca di Credito Cooperativo – Agenzia 48 di Maccarese – aiutiamo famiglie in difficoltà del Comune di Fiumicino”

Essere solidali significa mettersi nei panni dell’altro ed aiutare il prossimo. E noi di Farmacisti in aiuto possiamo mandare avanti le nostre iniziative proprio grazie a chi sceglie di aiutarci ad aiutare e sostiene i nostri progetti: “Ancora una volta il nostro più sincero ringraziamento va all’Agenzia 48 di Maccarese della Banca di Credito Cooperativo – dichiara Tullio Dariol, presidente di Farmacisti in aiuto – ed al suo direttore il dott. Vincenzo Morgante, per l’ennesima donazione effettuata nei confronti della nostra Onlus.

Sono proprio questi gesti che ci permettono di aiutare chi ha meno e grazie al buon cuore di chi ci sostiene possiamo ampliare la nostra capacità di azione, donando sempre più solidarietà”.

“La donazione ricevuta, – spiega il Presidente – pari alla cifra di 500 euro, sarà devoluta nel nostro progetto ‘Fondo di Solidarietà’, che contribuisce a dare sostegno alle persone ed alle famiglie in difficoltà del Comune di Fiumicino. Il progetto, infatti, raccoglie fondi per chi versa, anche solo momentaneamente, in condizioni critiche, fornendo aiuti alimentari, per l’effettuazione delle visite mediche e per l’acquisto di materiale scolastico per tutti gli studenti di ogni ordine e grado”.

“Ancora un grazie di cuore alla Banca di Credito Cooperativo ed al suo Direttore – conclude Tullio Dariol – . Attraverso questi gesti ci rendiamo conto di quante siano le persone disposte a fare qualcosa per il prossimo, uscendo dall’indifferenza e tendendo la mano”.

Farmacisti in Aiuto ricorda che tutte le donazioni, anche piccole, che ci vengono fatte possono essere detratte o dedotte dalla dichiarazione dei redditi, ottenendo così un risparmio fiscale che riduce notevolmente l’importo donato.

Per avere ulteriori informazioni, contribuire o sostenere in altro modo i nostri progetti, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.farmacistiinaiuto.it, la nostra pagina Facebook /FarmacistiinaiutoOnlus , la nostra pagina sul quotidiano online “Il Faro”, a contattarci via mail segreteria@farmacistiinaiuto.org oppure contattare la nostra segreteria al 346-4360567

