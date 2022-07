Fiumicino, il 22 luglio i Sud Sound System in concerto

Fiumicino – “Si terrà il prossimo venerdì 22 Luglio, a partire dalla ore 18.00, presso la spiaggia libera di Fiumicino, il concerto evento gratuito dei Sud Sound System, la band originaria del Salento, famosa per la sua musica raggamuffin e dancehall reggae”. Lo dichiara l’Assessore alle Politiche Giovanili, Paolo Calicchio.

“L’evento organizzato dall’Associazione locale Rockin Lover Ets, in collaborazione con Cabiria record – prosegue Calicchio -, è un forte segnale di ripartenza per il settore della musica e dello spettacolo che è stato tra quelli che più di tutti hanno subito le conseguenze dello stop forzato durante la fase più acuta della pandemia”. “Un segnale anche per i giovani del nostro territorio che fanno musica e che la vivono come un modo di fare comunità”.

“Il programma del concerto prevede, infatti, a partire dalle ore 18.00, l’esibizione di band musicali locali come i Groove Lovers e i Ruffnote – Caracca Tamburi Itineranti – sottolinea ancora l’assessore -. Successivamente la spiaggia si animerà di suoni e colori con la dancehall dello storico sound system romano degli One Love Hi Powa, la crew che fin dagli inizi degli anni ‘90 promuove programmi radiofonici, dancehall e concerti con artisti internazionali. Dalle ore 22.30 a salire sul palco saranno gli ospiti d’onore della serata, i Sud Sound System, la popolare band che unisce le sonorità reggae al dialetto, portando in tour uno spettacolo coinvolgente e carico di energia”.

“In previsione di una partecipazione numerosa all’evento musicale e per consentire lo svolgimento dello spettacolo in tutta sicurezza – conclude Calicchio – sarà predisposta un’ordinanza che prevederà il divieto di parcheggio sul Lungomare della Salute, dal civico 51 a Viale delle Meduse, a partire dalle ore 00.00 del 22 Luglio. Lo stesso tratto sarà chiuso al traffico dalle ore 17.30 di venerdì 22 luglio fino alle ore 02.00 del 23, mentre l’interdizione alla balneazione sarà in vigore per tutto il periodo dell’evento. Infine, il tratto di spiaggia interessato dal concerto sarà chiuso a partire dalle ore 15.00 del 21 luglio. Per tutta la durata dell’evento è vietata la vendita di bevande da asporto in vetro”.

