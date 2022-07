Fiumicino, incidente sul lavoro: cade dalla scala e un vetro gli recide un’arteria

Fiumicino – Cade da una scala mentre sta lavorando e precipita sul vetro di una finestra: momenti di paura a Fiumicino, dove un 46enne è stato tempestivamente soccorso oggi, 19 luglio 2022, dal personale Ares 118, per recisione dell’arteria brachiale destra, perdendo una notevole quantità di sangue. Sul posto anche l’eliambulanza.

L’uomo, all’arrivo del 118, presentava la pelle pallida e con aumento di sudorazione, poi man mano ha ripreso colorito, senza perdere conoscenza. Dopo le cure di primo soccorso ricevute al Nucleo di Cure Primarie di via Coni Zugna, il 46enne è stato trasporto trasportato in codice rosso all’Aurelia hospital.

