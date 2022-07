Incendio a Palidoro, bruciano sterpaglie e un capannone: intossicato un uomo

Fiumicino – I Vigili del Fuoco di Bracciano sono attualmente impegnati in un incendio di sterpaglie in zona Palidoro, a Fiumicino, in via di Castel Campanile. Il rapido propagarsi delle fiamme ha raggiunto un capannone dove i pompieri hanno faticato non poco per estinguere completamente le fiamme e fare si che non si danneggiasse ulteriormente. Una volta messo in sicurezza hanno affidato il proprietario dello stabile al personale sanitario presente sul posto per una leggera intossicazione da fumo. Attualmente i Vigili sono impegnati a contenere l’incendio e fare si che non arrivi ai capannoni adiacenti. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri e i volontari della protezione civile.

