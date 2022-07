Maccarese, Felici: “A rischio incendio il terreno davanti alla stazione”

Fiumicino – “Il terreno che confina con il parcheggio davanti alla stazione di Maccarese è da tempo sotto l’attenzione dell’amministrazione”. E’ quanto dichiara in una nota stampa la delegata del sindaco ai Trasporti, Sandra Felici.

“Insieme al vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca ci stiamo prodigando perché sia messo a disposizione del Comune che potrebbe farlo diventare il terminale di Maccarese del tpl – spiega Felici -, offrendo un altro servizio ai tanti pendolari che ogni giorno utilizzano quella stazione”.

“Intanto, però, quel campo è completamente abbandonato a se stesso – prosegue -: l’erba alta e l’incuria preoccupano il vicinato specialmente in questa stagione in cui, purtroppo, gli incendi sono all’ordine del giorno“.

“Ho scritto più volte ai referenti di RFI perché provvedano a ripulirlo e a metterlo in sicurezza – conclude – sfalciando l’erba per evitare problemi. Purtroppo a oggi non ho ricevuto risposte. Sollecito, dunque, nuovamente la società a intervenire prima che la situazione diventi più grave, nell’interesse di chi abita nella zona e di chi frequenta la stazione”.

