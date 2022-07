Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. In una prima fase, che abbraccerà sostanzialmente i giorni di lunedì, martedì e mercoledì l’anticiclone africano si spingerà prevalentemente sull’Europa centrale e settentrionale lambendo solo l’Italia con la sua parte più calda. Sul nostro Paese le temperature saranno superiori alle medie stagionali ma non raggiungeranno valori estremi salvo che localmente. Qualche punta di 40°C sarà infatti possibile nell’entroterra delle regioni centrali tirreniche tra Toscana, Umbria e Lazio mentre altrove ci si dovrebbe mantenere generalmente al di sotto dei 35/36°C ma con tassi di umidità che localmente potranno rendere la calura opprimente soprattutto in serata e nel corso della notte.

METEO MARTEDI’ 19 LUGLIO. Al Nord: Prevalenza di Sole su gran parte delle regioni, salvo annuvolamenti diurni sulle Alpi, associati a isolati temporali sui settori occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 36. Al Centro: Tempo stabile e soleggiato per l’intera giornata su tutte le regioni; qualche innocuo annuvolamento lungo l’Appennino. Temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37. Al Sud: Stabilità generale e ampiamente soleggiato su tutti i settori per l’intera giornata. Temperature stabili, massime comprese tra 30 e 36.

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: anticiclone africano e ampio soleggiamento su Toscana, Umbria e Lazio, eccezion fatta per pochi addensamenti pomeridiani specie a ridosso dei rilievi del frusinate, con possibili piovaschi. Valori massimi sui 36-38°C mediamente nell’entroterra (isolatamente superiori sulle vallate più soggette in primis Ternano, Valle del Tevere Valdarno); valori più contenuti sulle coste ma con afa accentuata; caldo e afa anche in tarda sera con elevata sensazione di disagio fisico. Venti a regime di brezza termica. Mare da quasi calmo a poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Nuova decisa espansione dell’Anticiclone Africano sul Mediterraneo centro-occidentale, con dunque tempo stabile e ampiamente soleggiato su Toscana, Umbria e Lazio, salvo locale instabilità temporalesca in Appennino specie tra Frusinate e Aquilano (domenica-lunedì); isolati e molto fugaci i fenomeni domenicali tra senese, basso aretino e ternano. Temperature massime in aumento, specie nell’entroterra; previste punte di 36-37°C, con locali picchi di 38-39°C tra Valle del Tevere, Ternano e Aretino. Ulteriore intensificazione del caldo (in particolare nei valori minimi e per quanto concerne l’afa serale-notturna su coste e Metropoli) nei giorni successivi, ossia entro il 24 luglio. Caldo e afa si faranno sentire anche durante le ore serali e in prima nottata con elevata sensazione di disagio fisico.

(Fonte: 3B Meteo)

