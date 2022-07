Mondiali di atletica, Tortu è in semifinale: “Ottima volata nei 200 metri”

Eugene – Una promozione ed una bocciatura in casa Italia. Filippo Tortu ce la fa, approda in semifinale correndo il primo turno in un ottimo 20.18 (+1.0), mentre Fausto Desalu deve arrendersi con un 20.63 (+0.5) che non basta per tornare in pista questa notte, ora italiana.

Tortu lascia davvero un’ottima impressione: in assenza di De Grasse e del giapponese Koike, che non si schierano al via, l’azzurro corre molto bene, al punto che arriva anche il successo parziale. Corretta la distribuzione dello sforzo, buona curva, rettilineo finale autoritario, ed un’azione complessivamente fluida. Nei metri finali, cambio in folle per tagliare il traguardo in 20.18, con netto margine sul secondo, Gorra (20.44). Desalu, al contrario, corre bene per i primi 120 metri, ma sul rettilineo finisce progressivamente per spegnersi, subendo prima la rimonta per il terzo posto dell’ugandese Orogot, e poi finendo anche per perdere contatto dai primi (il dominicano Ogando si impone in 20.01). Il 20.63 è crono che significa subito eliminazione. Spettacolo USA, come da copione. Noah Lyles guida la fila dei qualificati alla semifinale con 19.98 (-0.3), seguito dal baby Erriyon Knighton (20.01). Ma gli occhi erano tutti per Fred Kerley, il campione del mondo dei 100, impegnatosi per una cinquantina di metri (scarsi) sul rettilineo fino al 20.17 conclusivo (+0.4). Tortu è appena dietro Kerley, al nono posto complessivo.

Si torna in pista, ancora una volta nella notte italiana (le 3:50 del mattino) per il round intermedio a 24. (fidal.it)(foto@Colombo/Fidal)

“Ottime sensazioni dopo questi primi 200m. Forse la mia migliore gara di sempre su questa distanza e sono contentissimo di averla corsa qui…da adesso testa alla semifinale!”. Le parole di Filippo Tortu sulla sua pagina ufficiale Facebook.

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.