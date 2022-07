Ostia, Butini: “Gli Assoluti di nuoto test importante verso gli Europei”

Ostia – Tutti sui blocchi. Fischio d’inizio martedì 19 luglio alle 10.00. Quattrocentoquarantasei atleti, 233 maschi e 213 femmine, in rappresentanza di 131 società e un totale di 926 presenze gara. Sono questi i numeri importanti degli Assoluti Herbalife di nuoto, in programma al Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa a Ostia dal 19 al 21 luglio, e che rappresentano l’ultimo test in vista degli Europei di Roma 2022 e l’occasione per completare la squadra Nazionale azzurra per la rassegna continentale. In acqua praticamente tutti i big azzurri protagonisti ai recenti Mondiali di Budapest, ad eccezione del campione del mondo e vincitore di tutto Gregorio Paltrinieri che proseguirà la preparazione in altura.

Il punto del direttore tecnico della Nazionale di nuoto Cesare Butini. “Sono Assoluti importanti perché serviranno per completare la Nazionale per gli Europei di Roma 2022, che per il settanta per cento è già formata. La nostra intenzione è quella di avere atleti al via in ogni specialità e di presentare finalmente anche la 4×100 e la 4×200 stile libero femminile. Questi Assoluti saranno anche l’occasione per i più giovani per mettersi in evidenza e strappare il pass per un grande evento come Roma 2022, che potrebbe rappresentare un trampolino di lancio importante nella loro carriera. Invece per gli atleti già qualificati sarà un rilevante test di verifica della loro condizione atletica e del lavoro svolto fin qui”.

Programma e Tv. Le gare si svolgeranno a serie con quelle minori dalle 10.00 del mattino e quelle veloci, trasmesse in diretta su Rai Sport +HD, dalle 17.30. (federnuoto.it)(foto@DeepBlueMedia)

