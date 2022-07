Ponza- “Sono iniziati ieri, 18 luglio 2022, gli interventi di adeguamento della rete fognaria in zona Cavatella. I lavori hanno l’obiettivo dell’estendimento, rifacimento e bonifica di alcuni tratti di reti idrica e fognaria del comune di Ponza al fine di favorire il disinquinamento marino dell’isola”. Lo rende noto il comune di Ponza in una nota stampa.

“L’obiettivo del progetto – si legge nella nota – è il collettamento alla pubblica fognatura dell’impianto di depurazione degli scarichi originati dall’Istituto Comprensivo di Cala dell’Acqua e da alcune utenze domestiche della zona che, al momento, sono diretti alle acque costiere. Attualmente, la rete fognaria della zona è costituita da diversi collettori asserviti alle abitazioni che scaricano le acque reflue in un fossato naturale che confluisce nelle acque marine costiere. Tali lavori permetteranno di raccogliere le fogne delle residenze della zona, che sono poste sotto la rete fognaria principale e che quindi non vengono intercettate.

Dopo l’intervento, le fogne sottostanti confluiranno in delle vasche e successivamente, con degli impianti di sollevamento, verranno convogliate nella condotta principale“.

