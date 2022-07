Anzio – Facendo seguito alle operazioni di ispezione e sgombero avvenute in data 6 luglio scorso, proseguono, su delega della Procura della Repubblica di Velletri e con le modalità disposte dal Comitato per l’Ordine e la sicurezza Pubblica, i controlli nell’area di edilizia popolare del civico 52. Ad eseguire i controlli, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, con la collaborazione della Polizia di Stato e della Polizia Locale del Comune di Anzio. All’esito delle operazioni i 22 appartamenti di proprietà di Roma Capitale verificati risultano regolarmente assegnati ma ad ogni modo sono in corso ulteriori accertamenti.

Le attività sono terminate intorno alle ore 16 circa. Gli agenti hanno verificato la titolarità delle persone all’interno di 22 alloggi: censite 56 persone, 43 di nazionalità italiana e 13 straniera. Dagli accertamenti svolti nessun occupante è risultato irregolare, mentre sono 6 le denunce scattate a seguito degli abusi edilizi riscontrati all’interno di alcuni alloggi. Sul posto presenti anche alcune unità dei carabinieri.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

