Aranova, il 21 luglio un’assemblea pubblica per illustrare la nuova viabilità di via Austis

Fiumicino – “Si terrà domani, 21 luglio, presso il centro commerciale La Tartaruga, un’assemblea pubblica in cui illustreremo il progetto per la nuova viabilità di via Austis”. Ad annunciarlo sono il capogruppo del Pd in consiglio comunale, Stefano Calcaterra e la presidente del Consiglio Alessandra Vona.

“Alle 18.15 incontreremo le cittadine e i cittadini per parlare con loro di questo nuovo intervento previsto per la località – spiegano -, anche questo molto atteso per rendere fluido e sicuro il fluire del traffico in un punto cruciale di Aranova”.

“Insieme a noi ci sarà anche il vicesindaco e assessore alla Pianificazione Urbanistica Ezio Di Genesio Pagliuca – concludono -. L’appuntamento è, dunque, per domani alle 18.15 al centro La Tartaruga”.

