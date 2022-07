Ostia – Un Gabriele Detti d’autore doma i 400 stile libero agli Assoluti di nuoto a Ostia. Il ventottenne livornese che qui ad Ostia, insieme al “gemello” Gregorio Paltrinieri, ha costruito in dieci anni una carriera che l’ha portato nel gotha mondiale del mezzofondo vince i 400 stile libero in 3’44″35.

Duello per otto vasche con il compagno di allenamenti a Livorno, Matteo Ciampi (secondo e sotto al tempo limite in 3’46″25). Motivazioni al top, partenza sprint e condizione in crescendo per l’allievo dello zio Stefano Morini che cerca una nuova rinascita: “Era il tempo che mi aspettavo. Fa parte dell’avvicinamento all’Europeo e volevo togliermi il dente della qualifica già in questa prima gara – racconta il portacolori di Esercito e In Sport Rane Rosse che vinse nella specialità il suo unico oro europeo a Londra 2016 – Il lavoro sta procedendo alla grande, vorrei togliere un paio di secondi per arrivare al top nella piscina più bella del mondo. Volevo un passaggio aggressivo, per ora va bene così. Sono in linea con i tempi dello scorso anno delle Olimpiadi”. (federnuoto.it)(foto@DeepBlueMedia)

