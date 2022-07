Assoluti di nuoto, Pilato è oro nei 100 rana: “Contenta del lavoro svolto”

Ostia – Una rana mondiale agli Assoluti di nuoto in svolgimento al Polo Natatorio di Ostia. Torna il terzetto delle meraviglie con Benedetta Pilato, Arianna Castiglioni e Martina Carraro.

Nei 100 rana vince Benny, dall’alto del titolo iridato di Budapest, che mantiene condizione e forma toccando in rimonta in 1’06″07. Bene anche Arianna Castiglioni che tocca in 1’06″16 mentre la rientrante dopo il matrimonio con Fabio Scozzoli, Martina Carraro, è terza col pass in 1’06″57. “Ho fatto fatica, avevo gareggiato venerdì e più o meno ero sulla stessa linea – racconta la diciassettenne tarantina allenata da Vito D’Onghia per il CC Aniene, primatista mondiale dei 50 – Sono contenta del lavoro svolto sin qui e mi fa piacere del ritorno di Martina Carraro perchè siamo amiche e ci stimoliamo a vicenda”.

Dopo la delusione della mancata finale mondiale volta pagina anche Arianna Castiglioni: “Mi fa piacere tornare a gareggiare con queste campionesse e soprattutto con Martina. Mi sto preparando bene per gli Europei di Roma dove spero di poter difendere il secondo posto dello scorso anno” racconta la venticinquenne bustocca che vive e si allena a Caserta con Andrea Sabino.

Chiuso il capitolo matrimonio, torna dopo l’assenza al Mondiale e acciuffa la qualifica anche Martina Carraro: “Era un po’ che mancavo e non vedevo l’ora. Quest’anno mi sono dedicata ad altro ma questo è il mio mondo e volevo l’europeo” dichiara la ventinovenne genovese che si allena a Imola con Cesare Casella e vuole tornare protagonista come lo scorso anno quando fu bronzo continentale a Budapest. (federnuoto.it)(foto@DeepBlueMedia)

