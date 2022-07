Assoluti di nuoto, Zazzeri è argento nei 100 stile libero: “Agli Europei, cerco la storia”

Ostia – Mentre l’artista ‘Zazzart’ come si fa riconoscere su Instagram, si riposa per dedicarsi al nuoto, il campione del mondo della 4×100 mista partecipa agli Assoluti di nuoto Italiani al Polo Natatorio di Ostia e strappa un prezioso argento nazionale con il tempo di 48”56. Con la qualifica già in tasca per gli imminenti Europei di Roma, Lorenzo Zazzeri si concentra nel suo nuoto della vita e colleziona medaglie: “Un po’ di fiatone, fa molto caldo davvero – dichiara a Il Faro online in zona mista – la gara mi soddisfa in un momento di passaggio. Abbiamo fatto un bel collegiale a Tenerife con 10 giorni di allenamenti buoni. Era importante oggi dare un bel colpo, anche come allenamento”.

All’ultimo Mondiale di Budapest Zazzeri si è preso un bronzo nella 4×100 stile libero e un oro splendido con titolo iridato nella 4×100 misti. Ma la gara individuale porta un piccolo rammarico: “Emozione grande al Mondiale. Mi spiace per la finale dei 100 metri stile, vedendo come è stata poi nuotata con il tempo del bronzo.. avrei benissimo fatto il mio”.

Tra meno di un mese, si svolgeranno gli Europei in casa e Zazzeri dichiara: “Non diciamo nulla per gli Europei. Come gruppo stiamo ai vertici mondiali. In Europa bisogna fare una grande gara”. Ed ecco l’artista a riposo. Lui lo racconta così: “Per il momento mi sto concentrando nel nuoto, mi sento bene fisicamente. A livello fisiologico penso di aver meno età rispetto ai miei 27 anni. Mi godo il viaggio nel nuoto adesso, appena ho una nuova ispirazione realizzerò un’altra opera d’arte”.

(foto@DeepBlueMedia)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport