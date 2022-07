Atletica, Tortu: “Sfiorare la finale mondiale dei 200 per qualche centesimo.. non va giù”

Eugene – A Daegu, tre anni fa, Filippo Tortu era stato ammesso alla finale dei 100 metri (primo italiano dopo il Pierfrancesco Pavoni di Roma 1987) per un gioco di millesimi di secondo.

A Eugene, quei millesimi (tre, per la precisione) fanno pesare la bilancia a sfavore del milanese, bravissimo a correre in 20.10 (+0.3, primato personale) ma beffato dal canadese Aaron Brown, secondo con lo stesso tempo di Tortu (terzo) e promosso.

Tre millesimi di troppo per la qualificazione diretta, un centesimo in più anche sul piano dei tempi, perché l’ultimo crono di ripescaggio è il 20.09 del sudafricano Luxolo Adams, quarto nella seconda batteria. Mai nella storia dei Mondiali si era usciti dalla finale con un tempo simile (il miglior crono precedente di un escluso era il 20.14 di Pechino 2015). Una beffa per Tortu, che porta comunque con sé la soddisfazione per aver fatto un passo in avanti (netto) sulla strada per affermarsi come duecentista. In più, va rilevato come il suo nono tempo sia il miglior crono di un europeo, davanti al 20.30 del britannico Mitchell-Blake, a poco meno di un mese dai Campionati continentali di Monaco.

La sorpresa del turno è l’eliminazione di Fred Kerley, che accusa un problema nel corso della semifinale (un crampo), e finisce fuori, arrivando al passo. Ci sono comunque tre americani a guidare la lista di ammessi alla finale: Noah Lyles (19.62), Erryon Knighton (19.77) e Kenneth Bednarek (19,84). Indizi rilevanti di un nuovo tentativo di tripletta. (fidal.it)

Le parole di Filippo Tortu sulla pagina ufficiale Facebook

“Questa volta, quel centesimo che di solito riesco sempre a conquistarmi, mi ha tenuto fuori da una finale che volevo raggiungere a tutti i costi. Non mi va giù, ma una parte di me è davvero molto contenta di come sono andati questi mondiali e di come ho corso queste due gare. Ora testa alla 4×100. Abbiamo il mondo da sfidare”.

(foto@Colombo/Fidal)

