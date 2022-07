Controlli interforze e daspo urbano: giro di vite a Nettuno sulla sicurezza

Nettuno – Intensificazione dei controlli interforze sulle concessioni del suolo pubblico e sui divieti di vendita di alcolici, daspo urbano contro episodi di degrado, controlli sulle strade e le spiagge, potenziamento dell’organico della polizia locale con 8 vigili stagionali, prolungamento dell’orario serale di servizio del personale della polizia locale, utilizzo delle telecamere e dei droni. Queste le misure messe in campo dal Comune di Nettuno in materia di sicurezza urbana nei mesi estivi.

“Bisogna sempre mantenere alta l’attenzione – dichiara il commissario straordinario Bruno Strati – e tutti, esercenti commerciali, cittadini e turisti, devono collaborare con le Istituzioni per rendere la città sicura”

