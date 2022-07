Fiumicino, il 31 luglio termine ultimo per richiedere lo sconto della Tari per le utenze non domestiche

Fiumicino – “Le utenze non domestiche hanno tempo fino al 31 luglio per presentare le richieste per il riconoscimento delle agevolazioni TA.RI. 2022”. A ricordarlo è l’assessore alle Attività produttive del Comune di Fiumicino, Erica Antonelli.

“Possono presentare le domande – spiega – i soggetti che nel corso del 2020 e fino al termine dello stato di emergenza, abbiano subito la chiusura dell’attività a seguito di uno o più provvedimenti governativi e relative Ordinanze ministeriali e/o provvedimenti regionali, oppure abbiano subito delle restrizioni, pur non essendo stati soggetti a sospensione dell’attività per emergenza Covid-19; e tutti coloro che a causa delle chiusure obbligatorie o delle restrizioni subite abbiano subito una riduzione del fatturato nel corso del 2021 rispetto al 2019, pari almeno al 20%”.

“La domanda – aggiunge – dovrà essere presentata dall’intestatario della Tassa rifiuti per l’utenza non domestica utilizzando il modello predisposto dal Comune, allegato al bando consultabile al seguente link (clicca qui)”. “La domanda – conclude Antonelli – potrà essere presentata esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

1. mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it;

2. mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: Comune di Fiumicino – Area Bilancio e PEF- Settore Entrate – Piazza Generale C.A. Dalla Chiesa, 78 – 00054 Fiumicino;

3. attraverso il portale del contribuente disponibile sul sito istituzionale dell’Ente al seguente link (leggi qui)”.

