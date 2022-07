Marina di Minturno, Messe in spiaggia per l’estate 2022: tutti gli orari

Minturno – Sette appuntamenti serali sulla spiaggia del lungomare di Minturno, dove la Parrocchia di San Biagio Vescovo e Martire si trasferisce per le Messe in spiaggia 2022, iniziativa tipica delle parrocchie di mare, che permette ai turisti e ospiti di conciliare il tempo di vacanza e riposo con la fede cristiana.

Questi gli appuntamenti 2022:

DOMENICA 31 LUGLIO 20.30 LIDO MARINA BEACH DOMENICA 7 AGOSTO 20.30 CAMPING GOLDEN GARDEN GIOVEDÌ 11 AGOSTO 19.30 9a FESTA DEL LEVANTE Piazza Giorgio Bassani (non c’è Messa in parrocchia) DOMENICA 14 AGOSTO 20.30 CAMPING ARIZONA LUNEDÌ 15 AGOSTO 12.00 CAMPING MARINA LUNEDÌ 15 AGOSTO 20.30 CAMPING CHALET AZZURRO VENERDI’ 19 AGOSTO 19.30 RESIDENCE LIDO IL RAGNO (non c’è Messa in parrocchia)

“C’è un tempo perfetto per fare silenzio. Guardare il passaggio del sole d’estate…”. Vorrei che alle bellissime parole di Ivano Fossati, il tempo, il silenzio, il sole, l’estate…potesse aggiungersi anche la parola Dio, che per noi cristiani è una persona amica, vera e vicina: il Signore Gesù Cristo” afferma don Maurizio Di Rienzo, parroco di Marina di Minturno.

Nella chiesa parrocchiale di Marina di Minturno le Messe feriali sono alle ore 19.00, escluso il mercoledì escluse mentre le Messe festive in estate sono alle ore 9.00, 11.00 e 19.30. Per info 0771680137, parrocchia.sanbiagio@gmail.com, su Facebook e Instagram San Biagio Minturno

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Minturno

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Minturno, clicca qui