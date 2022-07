Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Fino a mercoledì l’anticiclone africano si spingerà prevalentemente sull’Europa centrale e settentrionale lambendo solo l’Italia con la sua parte più calda. Sul nostro Paese le temperature saranno superiori alle medie stagionali ma non raggiungeranno valori estremi salvo che localmente. Qualche punta di 39-40°C sarà possibile nell’entroterra delle regioni centrali tirreniche tra Toscana, Umbria e Lazio ma saranno casi isolati, mentre altrove ci si dovrebbe mantenere generalmente al di sotto dei 35/36°C ma con tassi di umidità che localmente potranno rendere la calura davvero opprimente soprattutto in serata e nel corso della notte nelle grandi città della costa e di pianura.

METEO MERCOLEDI’ 20 LUGLIO. Al Nord: Cielo sereno o poco nuvoloso salvo instabilità diurna sulle Alpi, con locali temporali di calore. Temperature in nuovo aumento, massime fino a 34-38 in Val Padana. Al Centro: Ben soleggiato, salvo qualche annuvolamento pomeridiano in area appenninica. Temperature in rialzo, massime fino a 35-38 su pianure interne tirreniche. Al Sud: Sereno o poco nuvoloso, qualche nube pomeridiana in Appennino ma senza fenomeni. Temperature stazionarie o in lieve rialzo, fino a 34-36 in pianura. Brezze lungo le coste.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: il dominio anticiclonico continua incontrastato tra Toscana, Umbria e Lazio. Temperature massime comprese tra 34 e 38°C nelle aree interne, punte locali di 39-40°C sul Ternano e sulla Valle del Tevere. Afa e sensazione di disagio fisiologico elevati su coste e Metropoli nelle ore serali e in prima notte. Venti a regime di brezza termica. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Nuova decisa espansione dell’Anticiclone Africano sul Mediterraneo centro-occidentale, con dunque tempo stabile e ampiamente soleggiato su Toscana, Umbria e Lazio, salvo locale instabilità temporalesca in Appennino specie tra Frusinate e Aquilano (domenica-lunedì); isolati e molto fugaci i fenomeni domenicali tra senese, basso aretino e ternano. Temperature massime in aumento, specie nell’entroterra; previste punte di 36-37°C, con locali picchi di 38-39°C tra Valle del Tevere, Ternano e Aretino. Ulteriore intensificazione del caldo (in particolare nei valori minimi e per quanto concerne l’afa serale-notturna su coste e Metropoli) nei giorni successivi, ossia entro il 24 luglio. Caldo e afa si faranno sentire anche durante le ore serali e in prima nottata con elevata sensazione di disagio fisico.

