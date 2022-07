Nuoto, Miressi pronto per gli Europei: “Darò il massimo per me e per il pubblico”

Ostia – Vince l’oro italiano sotto il sole di Ostia il gigante Alessandro Miressi. In zona mista l’azzurro campione del mondo a Budapest nella 4×100 misti cerca di riprendere le energie dopo la finale dei 100 stile libero, agli Assoluti di nuoto in svolgimento a Ostia, fino a domani: “Una gara normale questa finale veloce, tempo onesto ed è di passaggio in vista dei prossimi Europei. Peccato il caldo sia fuori che dentro all’acqua, ma va bene così”.

Il tempo del titolo nazionale dell’estate del 2022 è di 48”41. E tra meno di un mese anche Miressi vivrà l’Europeo dalle grandi emozioni, come lo faranno anche i suoi compagni di squadra. Un campione gigante nei 100 stile e nel team della favola azzurra, anche alle Olimpiadi: “In casa sarà molto bello e competitivo”. Prosegue a dichiarare a Il Faro online. A Roma arriveranno i grandi atleti del Vecchio Continente e Alessandro vuole dimostrare di essere il migliore ancora una volta. Prosegue a dire a Il Faro online, in zona mista: “Dovremo dare il massimo per noi e per il pubblico allo Stadio del Nuoto”.

A Budapest, città molto fortunata e preziosa per ltalnuoto, che ha scritto pagine magnifiche nella storia dei Mondiali, Miressi ha nuotato una gara individuale un po’ sottotono. Nella finale della 4×100 stile libero non ha trovato il meglio di sé, anche se alla fine il bronzo è arrivato in bacheca. In seguito, come ultimo staffettista nella mista, ha chiuso la frazione con i suoi 100 stile libero del cuore, ereditando velocità dai compagni, e mettendoci del suo per salire sul primo gradino del podio. Un dono della sua voglia di rifarsi: “Dovevo fare una gara per l’Italia e l’ho fatta. Una bella vittoria anche per me”. Ha detto, lanciando un pensiero al passato, ma avendo la mente già proiettata verso Roma 2022.

(foto@DeepBlueMedia)

