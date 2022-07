Prevenzione dei tumori: a Isola Sacra screening oncologico gratuito il 27 luglio

Fiumicino – “Sono lieta di comunicare ai cittadini che mercoledì 27 luglio presso Largo Borsellino a Isola Sacra, grazie all’organizzazione della Asl Roma 3, torna la giornata della prevenzione. Ricordo che la prevenzione stessa e la diagnosi precoce sono aspetti fondamentali per scoprire il nostro stato di salute e le azioni da mettere in campo in caso di necessità”.

A renderlo noto è l’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Fiumicino, Anna Maria Anselmi, che aggiunge: “Gli appuntamenti in programma riguardano in particolar modo lo screening oncologico della cervice uterina mediante Pap/HPV test completamente gratuito per donne dai 25 ai 64 anni di età e lo screening oncologico del colon retto sempre a titolo gratuito per uomini e donne dai 50 ai 74 anni di età. I test sono ad accesso libero ed effettuabili dalle 09:00 alle 18:00 recandosi direttamente in loco. Al vostro arrivo sarete accolti da professionisti della Asl che sapranno rispondere alle vostre domande. Invito vivamente tutte le cittadine e i cittadini ad approfittare di questa giornata per effettuare gli screening offerti”.

