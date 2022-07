Fiumicino – Tutto pronto a Fiumicino per la tredicesima edizione della “Spaghettongola”, il festival che celebra un “must” della cucina laziale, gli spaghetti alle vongole lupino. Dal 29 luglio al 7 agosto ogni sera dalle 19 (la domenica anche a pranzo) tanto cibo e tanto divertimento con gli spettacoli musicali.

L’organizzazione affidata come al solito all’associazione ‘Il Faro all’Orizzonte’ del patron Stefano Conforzi. Nuova la location: l’area antistante il campo sportivo Cetorelli (via del Faro 75) con più parcheggi e più spazi.

Foto 2 di 2



L’obiettivo è valorizzare la cucina tradizionale laziale, il pescato locale e fare beneficenza. All’ingresso infatti verrà chiesto simbolicamente 1 euro, che sarà impiegato per sostenere il progetto “Dopo di noi” dell’associazione ‘Insieme con i disabili’.

Tante le specialità: oltre ai famosi spaghetti alle vongole lupino si potranno gustare la frittura di calamari e gamberi, le bruschette con cozze e vongole, i soutè l’insalata di polpo e patate.

Il programma degli eventi è come al solito ricchissimo. Ogni sera due spettacoli. Su tutti lo show di Viola Valentino, regina degli anni Ottanta che chiuderà il festival il 7 agosto. Nel mezzo musica per tutti i gusti. Dal liscio a quella tradizionale romana con gli ‘Storellatori’. Alle grandi serate di cover: Gianna Nannini, Pooh, Zucchero e Cristina D’Avena. E ancora cabaret con i ‘Sequestrattori’, Dani Bra e Manuela Lettieri.

Il programma degli eventi

Venerdì 29 luglio: Roberto Nana (liscio + bdg) + Manuel Aragona & Show Locos (bdg)

Sabato 30 luglio: Intrattenimento musicale + ARYA51 (Gianna Nannini cover)

Domenica 31 luglio: Scuola di ballo + I Sequestrattori (cabaret)

Lunedì 1 agosto: Festival canoro + L’urlo di Sugar (Zucchero cover)

Martedì 2 agosto: Roberto Finesi (liscio + bdg) + Brennero 66 (Pooh cover band)

Mercoledì 3 agosto: Festival canoro + Dani Bra (cabaret)

Giovedì 4 agosto: Sfilata di moda + Tutti Cantano Cristina (C. D’avena cover)

Venerdì 5 agosto: Finale Festival canoro + Manuela Lettieri show

Sabato 6 agosto: Roberto Nana (liscio + bdg) + Gli Stornellatori (Stornelli romani)

Domenica 7 agosto: Doodles (live band) + Viola Valentino show

