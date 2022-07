Fiumicino – “Strade bianche rurali situate per la maggiore nelle zone di campagna a Maccarese: sono partiti in questa settimana i lavori di risistemazione di via Campo Salino, dove noi come Amministrazione Comunale e con l’ausilio dei miei tecnici dell’assessorato ai Lavori Pubblici stiamo realizzando il primo chilometro con un materiale eco compatibile con l’ambiente circostante“. Ad annunciarlo in una nota stampa, è l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Caroccia.

“E’ un’opera – spiega l’Assessore – che verrà realizzata lungo la via in oggetto ricomprendendo per intero i centri abitati lungo la via. Il materiale impiegato, oltre a migliorare la vivibilità nel territorio sarà anche duraturo negli anni facendo risparmiare diversi fondi all’Amministrazione stessa”.

“L’intenzione dell’assessorato – conclude Caroccia – è quella di destinare ogni anni le somme essenziali per continuare l’opera anche in molte altre strade che hanno le stesse caratteristiche“.

