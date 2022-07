Vendita di alcolici dopo le 21 e invasione delle spiagge, Calandra: “Urge una regolamentazione. Servono più controlli”

Fiumicino – “Quando parliamo di movida senza controllo, non ci riferiamo solo al caos per le vie cittadine ed alla mancanza di ordine pubblico: senza controllo è anche la vendita di alcolici e superalcolici da parte dei ‘minimarket’ che restano aperti fino a tardi e vendono alcolici dopo le 21 a chiunque, spesso anche ai minorenni, senza una regolamentazione”. Così, in una nota stampa, Stefano Calandra, vicecommissario della Lega a Fiumicino

“Se esiste una normativa – spiega il Vicecommissario – che regola la vendita di bevande d’asporto, quello che ci chiediamo è: perché tale divieto non viene fatto rispettare? Questa vendita indebita non solo crea problemi di sicurezza legati alla mala movida, ma solleva la questione della concorrenza sleale: chi acquista bevande alcoliche in queste strutture dopo le 21 nonostante il divieto, non le consuma nei posti che sono deputati a servire alcolici anche oltre quell’orario, provocando di conseguenza un danno economico a chi lavora regolarmente. Allo stesso modo in cui provocano danni coloro che vendono senza licenza, sia per le spiagge che per la città”.

“Urge, quindi, – conclude Calandra – una regolamentazione di tutto il settore delle vendite estive, partendo innanzitutto dal divieto di vendita degli alcolici dopo le 21 nei minimarket e dal controllo della sua effettiva osservanza”.

