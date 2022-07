50, 100 e 200 dorso agli Europei, Toma: “A Roma punto alle semifinali, poi vedrò…”

Ostia – Federica Toma esce dalla vasca degli Assoluti di nuoto con un grande tempo nei 200 dorso a una manciata di centesimi dalla grande Panziera, dietro di lei. E la giovanissima pugliese, che fa parte dei fenomeni della bellissima Puglia appunto che primeggiano nel nuoto mondiale, aspetta con particolare ansia gli Europei di Roma, a cui gareggerà in ben tre specialità. Nei 50, nei 100 e nei dorso ci sarà Federica e a 20 anni ha gli occhi sognanti. E sottolinea la parola ‘bellissimo’, quando Il Faro online le chiede in zona mista che cosa si attende dalla competizione continentale allo Stadio del Nuoto: “E’ il mio secondo Europeo, dopo quello che ho fatto a Kazan, in casa sarà bellissimo. Competere qui sarà stupendo per me”. Il timing con cui ha vinto il terzo oro italiano al Polo Natatorio nei 200 dorso è di 2’09”76 ed è il terzo pass personale per l’evento dell’anno che si svolgerà tra un mese.

Non è semplice per una giovane atleta reggere la tensione e dichiara: “..E’ una bella domanda questa.. (ride) meno ci penso e più sto meglio”. Non solo per gli Europei che arrivano, ma anche per le altre competizioni. E come i giovani della sua età ascolta la musica per caricarsi e vivere le sue giornate. Non ne specifica una in particolare, ma ama tutti i generi di musica: “Ascolto qualsiasi musica, le amo tutte”.

L’obiettivo a Roma è molto chiaro nella sua mente: “Voglio centrare le semifinali di specialità e poi vedrò”. Le basi ci sono tutte per Federica Toma e l’Europeo l’attende.

Le dichiarazioni di Federica Toma

Sarò il mio secondo europeo senior a Roma, dopo Kazan. In casa sarà bellissimo. Competere qui sarà stupendo. Mi aspetto tanto dall’evento e da me vorrei centrare qualche semifinale, è il mio primo Europeo serio.. poi vedrò. A 20 anni non è facile reggere la tensione. Meno ci penso e più sto meglio, mi distraggo con i miei hobby. Ascolto qualsiasi musica, ne amo diversi tipi”.

(foto@DeepBlueMedia)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport