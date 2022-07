Ambiente, ripulito lo specchio d’acqua della Darsena di Fiumicino

Fiumicino – “È stata effettuata questa mattina la pulizia dello specchio d’acqua della darsena di Fiumicino ordinata dall’Ufficio Ambiente in collaborazione con Autorità portuale, Circolo velico, sommozzatori dell’Mtm Service srl e Cooperativa Traiano”. Ad annunciarlo è l’assessore all’Ambiente Roberto Cini.

“Sono stati rimossi – spiega – una trentina di tronchi d’albero, grazie all’utilizzo della gru, oltre ad altre tipologie di rifiuti e carcasse di pesci. L’operazione verrà ripetuta mensilmente o all’occorrenza quando si presenti la necessità”.

