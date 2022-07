Arresti per corruzione al Comune di Terracina: si dimetta la sindaca Tintari

Terracina – La sindaca di Terracina, Roberta Tintari, ha rassegnato le dimissioni. La decisione è stata presa a seguito dell’inchiesta nell’ambito della quale sono stati disposti nei suoi confronti gli arresti domiciliari. Le motivazioni, nella nota di dimissioni presentata in Comune dai legali di Tintari, parlano di “tutela della serenità familiare e maggiore libertà per difendersi dalle accuse”. La parola ora passa al Prefetto per la nomina di un commissario.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Terracina

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Terracina, clicca su questo link