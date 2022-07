Arresto del boss Gallace, Tirrito (Co.G.I.): “Bene il blitz, ora smantellare la rete di appoggi sul litorale romano”

“Il boss Antonio Gallace, condannato per associazione mafiosa e associazione per il traffico di stupefacenti, è stato arrestato a Nettuno, presso l’abitazione della propria moglie, dove si nascondeva all’interno di un vano ricavato in un armadio (leggi qui). Bene, certamente, ma con alcune riserve”. Ad analizzare l’ultima notizia di cronaca è Maricetta Tirrito, portavoce del Co.G.I., il Comitato dei collaboratori di Giustizia.

“Se la prima cosa che viene da dire è un plauso alle forze dell’ordine che hanno eseguito il blitz, a seguire nascono una serie di interrogativi – spiega Tirrito -. Ed è proprio questi che dovranno essere vagliati bene, se non vogliamo che gli interventi di polizia restino relegati ad operazioni una tantum.

Ad esempio: come è possibile che proprio la casa della moglie non fosse stata messa sotto controllo da subito? Ricordo che Gallace è latitante dal novembre 2020… Com’è possibile che i lavori per un nascondiglio in casa siano rimasti invisibili? E perché se il nascondiglio era ormai individuato da tempo si è aspettato fino a oggi?”

“Ma soprattutto: sarebbe ingenuo pensare che la latitanza sia stata sostenuta dalla sola moglie che lo ospitava. E allora – conclude Tirrito -, su quali appoggi e connivenze, specialmente sul litorale romano, ha potuto contare Gallace? E’ smantellando questa rete, e non solo arrestando lui, che si farà pulizia lungo le coste romane”.

