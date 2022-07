Atp di Rotterdam: Lorenzo Musetti vola ai quarti di finale

Rotterdam – Ha battuto il finlandese Emil Ruusuvuori, numero 42 del ranking, con il punteggio di 6-4 7-5 Lorenzo Musetti e vola ai quarti di finale dell’Atp 500 di Rotterdam. L’azzurro si è fatto annullare due match point, facendo tornare in partita il suo avversario. Ma ha poi chiuso la partita a favore, acciuffando il secondo quarto della stagione.

Affronterà nella giornata di domani Alejandro Davidovich Fokina. E’ la prima volta per entrambi, non si sono mai affrontati. Intanto il toscano diventa numero 52 del ranking mondiale, superando momentaneamente Fabio Fognini. Nella classifica della Next Gen Musetti è al piazzamento numero 4.

(foto@Federtennis-Facebook)

