Berrettini: “Il Covid a Wimbledon? Sembravo su Scherzi a Parte..”

Non credeva ai suoi occhi Matteo Berrettini. Quando è arrivato il risultato della sua positività al Covid, durante lo splendido periodo di forma al Torneo di Wimbledon, dopo che aveva conquistato ben due competizioni tra cui il Queen’s per la seconda volta consecutiva, si è dovuto ritirare dai campi d’erba londinesi a causa della pandemia.

E lo racconta il tennista azzurro a SkySportTennis: “Il coronavirus? Mi è dispiaciuto molto, ma ho cercato di andare via da Londra con il ricordo del Queen’s, aggrappandomi alle cose belle delle settimane precedenti”.

“Ho sempre cercato di vedere il lato positivo, questo aspetto fa parte di me. Ho pensato a un certo punto di essere su Scherzi a Parte (ride), come se qualcuno si era messo contro di me.. – poi continua a raccontare – tutto il giorno in camera seguivo le partite del torneo, solo quando ho superato lo shock iniziale. Non sono un grande appassionato di tornei quando non posso giocarli. Tanta gente che mi segue, ha rosicato (ride) insieme a me”.

“O faccio le cose al massimo o niente – prosegue sul video diffuso da SkySport – tutto lo vivo sempre al 100%, altrimenti non lo faccio. E poi conclude: “Probabilmente ho avuto degli infortuni perché spingo sempre il mio fisico a dare il massimo sempre, spero che in futuro le cose andranno meglio”.

(foto@Federtennis-Facebook)

