Ciclismo, Damiano Caruso abbandona il Tour de France

Un italiano lascia il Tour de France in corsa. E la corsa l’abbandona Damiano Caruso. Alla vigilia della diciottesima tappa il ciclista della Bahrain Victorious, in comune accordo con la sua squadra, dice addio alla competizione.

Ha dei sintomi influenzali il ciclista e probabilmente potrebbero essere la causa del ritiro. Sino ad ora con impegno e costanza aveva corso i giri precedenti.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.