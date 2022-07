Commissione Cinematografica di Fiumicino: rinnovato il protocollo d’intesa tra Comune e Acis Odv

Fiumicino – “Ringrazio il Sindaco Montino per la sensibilità dimostrata nel voler rinnovare il Protocollo d’intesa, tra Amministrazione e Associazione Acis Odv, per la Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino”. A parlare il direttore della Commissione Cinematografica, Alessandro De Nitto.

“La Commissione, dopo l’importante ripresa delle produzioni cinematografiche post emergenza Covid, è riuscita nel suo obiettivo principale di promuovere il territorio e le sue molteplici potenzialità turistiche, commerciali e professionali – spiega De Nitto -. Ad esempio, grazie al lavoro della Commissione, che ha raccolto gratuitamente le candidature per un casting di una società romana, circa centocinquanta ragazze e ragazzi di Fiumicino saranno prossimamente impegnati sul set di una produzione Rai”.

“Tante sono le location, pubbliche e private, che in questi mesi sono state utilizzate come set ideale di film, fiction, video musicali e documentari – sottolinea il Direttore -. Questo il principale ruolo della Commissione: offrire opportunità di sviluppo territoriale, promuovendo le diverse località e peculiarità che la città offre”.

“Tali obiettivi sono stati raggiunti anche grazie alla collaborazione del Dirigente dell’Area Cultura Emilio Scalfarotto – aggiunge -, che ha curato l’iter procedurale necessario al rinnovo della convenzione, e degli uffici del Suap, fondamentali dal punto di vista collaborativo e professionale per la concessione delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle riprese nel territorio”.

“Stiamo anche lavorando ad un nuovo sito che illustri il nostro lavoro a beneficio delle produzioni cinematografiche, ma anche delle cittadine e dei cittadini che vogliono rimanere informati sulle opportunità che, di volta in volta, si presentano – conclude De Nitto -. Il sito sarà presto raggiungibile all’indirizzo www.fiumicinocinema.it”.

