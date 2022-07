Conte annuncia la candidatura: “Mi presento alle elezioni come leader del M5S”

Roma – “Mi presento alle elezioni come leader del Movimento 5 Stelle”. Lo annuncia Giuseppe Conte a Zona bianca su Rete4. Quanto alla caduta del governo Draghi di cui molti ascrivono la responsabilità ai 5 Stelle, l’ex premier rigetta le accuse. “Colpa nostra? Assolutamente no, abbiamo posto dei temi, abbiamo sollecitato il premier Draghi a un confronto, abbiamo chiesto delle risposte che sono state molto generiche. Il presidente del Consiglio – ribadisce Conte – è stato sprezzante, è stato molto aggressivo incomprensibilmente e ingiustamente” con noi. E sottolinea che il M5S non ha ritirato i suoi ministri perché “fino all’ultimo pensavamo di poter rinnovare la fiducia”.

“Ieri – rincara Conte – abbiamo subito un’umiliazione immeritata di fronte al Paese. Siamo rimasti sorpresi, sconcertati”. Grillo? “Oggi è pure il suo compleanno gli ho fatto gli auguri… Anche lui è sconcertato e sgomento degli attacchi subiti”. (fonte Adnkronos)