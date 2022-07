Finisce l’era Draghi, l’Italia torna al voto: ipotesi elezioni già il 18 settembre

Roma – A quanto si apprende da autorevoli fonti di governo, è il 18 settembre la data sulla quale si sta ragionando in queste ore per il ritorno alle urne. Una data che da alcuni viene data ormai per certa e che dovrebbe essere ufficializzata già nelle prossime ore, dopo gli incontri del Capo dello Stato Sergio Mattarella con i presidenti delle Camere. (fonte Adnkronos)