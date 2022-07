Fiumicino – “Come di consueto, durante tutte le estati, con il fermo delle lezioni, l’assessorato ai Lavori Pubblici impianta in buona parte dei plessi scolastici del nostro territorio i cantieri per fare degli ammodernamenti o delle modifiche o ampliamenti che le direzioni didattiche ci richiedono”.

A parlare è l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino, Angelo Caroccia, che snocciola tutti i cantieri aperti nei plessi scolastici: “Dei lavori fatti in queste settimane e quelli in corso sottolineo l’adeguamento alle nuove normative dell’ antincendio in svariate scuole, il ricambio degli infissi con nuovi ed insonorizzati in sette sale presso la scuola Colombo, e quelli già fatti nei mesi scorsi alla scuola Porto Romano e prima ancora a Focene. E ancora, l’impermeabilizzazione del tetto della scuola Colombo, i prospetti esterni dei locali caldaia della scuola di Focene, i controsoffitti alla scuola di via delle Pertucce a Tragliatella, oltre al restyling interno fatto nei mesi scorsi, il rifacimento del blocco bagni della scuola Lido Faro, la revisione e l’installazione di nuovi antifurti nella totalità dei plessi scolastici”.

Foto 3 di 9

















“Inoltre sono stati realizzati in alcuni, e altri sono in corso, gli ammodernamenti di giardini esterni dei plessi. Queste alcune delle svariate opere che stiamo portando a termine in questo periodo fino a settembre”, conclude l’assessore Caroccia.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link