Il messaggio di Zelensky a Draghi: “Grazie per il sostegno incrollabile all’Ucraina”

Kiev - "Sinceramente grato a Mario Draghi per il sostegno incrollabile all’Ucraina nella lotta contro l’aggressione russa e nella difesa dei valori europei comuni: democrazia e libertà". Così il presidente ucraino Volodymyr

Zelensky su Twitter alla luce delle dimissioni del presidente del Consiglio. "Continueremo a lavorare per rafforzare la cooperazione Ucraina-Italia. Sono convinto che il supporto attivo del popolo italiano all’Ucraina continuerà!", aggiunge il presidente ucraino.

Sincerely grateful to #MarioDraghi for unwavering support to 🇺🇦 in fighting against Russian aggression & defending common European values - democracy & freedom. We'll keep working to boost 🇺🇦-🇮🇹 cooperation. I'm convinced that the active support of 🇮🇹 people for 🇺🇦 will continue!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 21, 2022