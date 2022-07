Jova Beach Party a Campo di Mare, bus navette gratuiti. Fermate e come prenotare

Cerveteri – L’Amministrazione comunale di Cerveteri rende noto che nei giorni sabato 23 e domenica 24 luglio dalle ore 08:00 alle ore 18:00 per i residenti di Campo di Mare sarà attivo un servizio di navetta a chiamata da richiedere al numero 3756617563.

Effettuerà il seguente percorso: Viale dei Cipressi (zona Parcheggio), Viale Mediterraneo, Viale Tirreno, Via dei Giacinti, Via del Melograno, Via dei Pini, Via delle Aralie, Viale Tirreno, Viale Mediterraneo e Viale dei Cipressi.

Nei due giorni del concerto inoltre, al fine di agevolare il deflusso degli spettatori, sarà presente un servizio di navetta che dalle ore 24.00 alle ore 02:00, partendo dalla rotatoria sita tra Viale Campo di Mare e Via Pietro Alfani condurrà le persone fino in Piazza Aldo Moro. Entrambi i servizi sono ad utilizzo gratuito.

