Mensa scolastica a Ladispoli, le iscrizioni entro il 4 settembre 2022

Ladispoli – Fino al 4 settembre 2022 sono aperte le iscrizioni on line al Servizio di Refezione Scolastica, per l’anno scolastico 2022/2023, per gli alunni che frequentano gli Istituti Comprensivi del Comune di Ladispoli.

Le nuove iscrizioni e il rinnovo delle precedenti si effettuano sul portale https://ladispoli.ecivis.it dove è presente una informativa con le istruzioni da seguire.

A partire dal prossimo anno scolastico 2022/2023 è possibile procedere in autonomia sul sito E-civis all’iscrizione on-line, con la nuova modalità di accesso al portale E Civis tramite le credenziali SPID, tenendo presente che le proprie credenziali di accesso già in possesso restano ancora in vigore fino al 31 dicembre 2022.

Al fine di agevolare le procedure di iscrizione sulla piattaforma E-civis, la Cir-Food, in accordo con il Comune di Ladispoli, sarà a disposizione la signora Farino per il servizio di assistenza al seguente indirizzo serviziobollettini.refezione@comunediladispoli.it (assistenza telefonica 338 6739615)

Per visionare l’avviso https://www.comunediladispoli.it/mensa-scolastica-le-iscrizioni-entro-il-4-settembre-2022/notizia

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ladispoli, clicca su questo link