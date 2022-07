Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Sull’Italia le condizioni climatiche sono già particolarmente calde e non solo di giorno, a mezzanotte di ieri molte stazioni del Nordovest e delle regioni tirreniche segnavano ancora valori intorno ai 28°C , persino 30°C in Liguria che sono scesi davvero poco nel corso della notte. Sono gli effetti dell’ondata di caldo che ha raggiunto anche l’Europa centro settentrionale sbriciolando record storici tra la Francia e l’Inghilterra. Adesso quell’onda africana va gradualmente estinguendosi per l’arrivo di correnti atlantiche molto fresche che porteranno forti temporali sia sul Regno Unito che sulla Francia e poi anche sulla Germania. Ma sarà proprio questo affondo fresco sul comparto occidentale europeo che stimolerà sul nord africa una ennesima risalita di correnti estremamente calde verso il Mediterraneo e l’Italia. L’incipit nelle prossime 24-48 ore ma il clou solo nel weekend e probabilmente nei primi giorni della nuova settimana.

METEO GIOVEDI’ 21 LUGLIO. Al Nord: Ben soleggiato, salvo annuvolamenti diurni sulle Alpi con qualche rovescio o temporali sui settori centro-orientali. Temperature in lieve rialzo, massime fino a 35-39 in Val Padana. Al Centro: Ben soleggiato, salvo qualche addensamento pomeridiano in Appennino. Temperature stabili, massime fino a 35-39 sulle pianure interne tirreniche. Al Sud: Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, salvo locali annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in lieve rialzo, fino a 34-37 su pianura e valli interne.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: alta pressione africana ben salda su Toscana, Umbria e Lazio per l’ennesima giornata assolata ma soprattutto molto calda. Temperature infatti in ulteriore lieve aumento, punte vicine ai 39-40°C sulle aree interne toscane e sul comparto umbro, oltre che sulla Valle del Tevere. Caldo anche di notte. Da segnalare infine qualche occasionale temporale di calore sull’Appennino al pomeriggio, specie su quello toscano.

Commento del previsore Lazio

Fase anticiclonica duratura ed intensa su Toscana, Umbria e Lazio, con temperature massime molto elevate, specie nell’entroterra. Previste punte di 38-39°C, con locali picchi di 40-41°C tra Valle del Tevere, Ternano e Aretino. Caldo e afa si faranno sentire anche durante le ore serali e in prima nottata con elevata sensazione di disagio fisico e valori termici che potranno non andare al di sotto dei 26-27°C fino alle 22:00.

