Fiumicino – “Con il dirigente dell’area Politiche del Territorio Guidi, il rappresentante del Consorzio Spi Monteleone e il presidente del comitato di quartiere Canto, ho effettuato un sopralluogo pratico nella località di Parco Leonardo”.

E’ quanto si apprende dai profili social del sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, che spiega: “Abbiamo definito tra le altre cose il percorso e la tipologia di pista ciclabile che sarà realizzata dalla via Portuense fino alla stazione ferroviaria passando lungo il canale e da lì fino a Pleiadi. E abbiamo definito alcuni dettagli della nuova viabilità su via delle Arti e sulle complanari alla Roma-Fiumicino”.

Foto 3 di 5









Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link