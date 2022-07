Notte Bianca a Passoscuro, non solo il concerto di Cristina D’Avena: il programma completo

Fiumicino – Il prossimo 6 agosto a Passoscuro si svolgerà la terza e ultima delle Notti Bianche organizzate per quest’estate dal Comune di Fiumicino. Dopo le 40 mila presenze di Fiumicino e le 20 mila di Fregene, fari accesi adesso per l’appuntamento nella località di mare al nord del territorio.

Evento centrale, a ingresso gratuito, sarà il concerto di Cristina D’Avena con i Gem Boy a partire dalle 21.30 in piazza Domenica Santarelli. La cantante, nota per essere la voce delle sigle dei cartoni animati anni ’80 e ’90, proporrà alcuni dei suoi più grandi successi, amati da grandi e piccini, per una serata di allegria e spensieratezza rivolta a tutti. Tra i suoi titoli più famosi: Kiss Me Licia, i Puffi, Pollon, Lady Oscar, Mila e Shiro, Magica Emy, Occhi di gatto.

Ma ad animare la Notte Bianca di Passoscuro, oltre al concerto, saranno anche molti altri eventi organizzati dalla Proloco di Passoscuro, in collaborazione con le associazioni del territorio, di musica, gastronomia, street food, sport, arte, passeggiate culturali, comicità, giostre per bambini e mercatini artigianali.

Le strade interessate saranno: via Valledoria, da Piazza Santarelli all’angolo con via Sanluri, piazza Salvo D’Acquisto, via Florinas da Piazza Salvo D’Acquisto all’angolo con via Valledoria, via Sanluri dall’angolo con via Valledoria all’angolo con via Torralba e via di Villacidro dall’angolo con via Torralba all’angolo con via Villasalto. Per tutti gli altri dettagli e le informazioni sugli eventi in programma clicca qui.

