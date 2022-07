Nuoto, Panziera: “Darò il massimo agli Europei, il pubblico sarà tutto per noi”

Ostia – Margherita Panziera arriva seconda nei 200 dorso femminili agli Assoluti di nuoto al Polo Natatorio di Ostia e si aspettava il tempo (2’09.99) che poi ha fatto sotto il caldissimo sole lidense: “Mi aspettavo questo tempo oggi agli Assoluti. Cercherò di mettere tutta me stessa”. L’intenzione, che esprime a Il Faro online in zona mista, vola fino ai prossimi Europei. La vuole cavalcare l’azzurra agli Europei in casa a cui manca solo un mese.

Tutta la Nazionale dei Meravigliosi attende la competizione con particolare trepidazione e anche lei “E’ una grande emozione davvero. Ci sarà un grande pubblico pronto per sostenerci. Spero nella forma”. Il suo obiettivo e il suo sogno è sicuramente quello di salire sul podio. La Panziera ha sette medaglie vinte nella competizione continentale, di cui due splendidi ori conquistati proprio nei 200 dorso nel 2018 e nel 2020. A Roma potrebbe arrivare uno straordinario tris personale. Bisogna continuare a lavorare evidentemente e lei lo farà con il suo speciale sorriso: “Bisogna azzeccare la forma fisica e darà il massimo”. Nei 100 e nei 200 dorso in cui è diventava grande nel mondo, dovrà brillare ancora. E i suoi tifosi l’aspettano.

Di seguito le dichiarazioni di Margherita Panziera

“Sicuramente fare un Europeo in casa è una grande emozione. Ci sarà un grande pubblico pronto per sostenerci. Siamo entusiasti e curiosi. L’obiettivo è quello di fare bene, bisogna riuscire ad azzeccare la forma, darò il massimo. Mi aspettavo questo tempo oggi agli Assoluti. Cercherò di mettere tutta me stessa”.

(foto@DeepBlueMedia)

