Razzetti l’uomo delle 4 specialità del nuoto: “Il segreto è la costanza e la voglia di fare bene”

Ostia – 8 medaglie tra Europei e Mondiali, di cui due ori iridati e a distanza di mezz’ora l’uno dall’altro ad Abu Dhabi, 5 record nazionali tra i quali migliorati e rinnovati da se stesso nei 200 misti e nei 400 misti, 5 medaglie europee in corta e in lunga con lo splendido oro a Kazan nei 200 misti. Questo è il bilancio di due anni di esponenziale crescita di Alberto Razzetti. L’atleta delle Fiamme Gialle, che è arrivato terzo nei 200 misti agli Assoluti di nuoto con il tempo di 2’01.05, sotto il sole caldissimo di Ostia, è una delle stelle della Nazionale italiana dei Meravigliosi, che si prepara a scendere in gara ai prossimi Europei di Roma.

Dal record italiano nei 200 misti al Settecolli hai vissuto due anni eccezionali. Medaglie, record e grandi prestazioni. Quali sono le tue considerazioni ?

“Due anni incredibili. Sono contento di come è andata e come sta andando. Dal record al Settecolli mi è scattato qualcosa dentro, con la convinzione che potevo dare davvero qualcosa di importante. Da quando mi alleno a Livorno con Franceschi sono migliorato tantissimo in tutti gli aspetti, mi ha portato a fare quello che ho fatto, punto di partenza e voglio continuare a crescere, per arrivare più in là”.

Qual è stata l’emozione più bella che hai vissuto?

“L’emozione grande l’ho vissuta al Mondiale, due medaglie in 30 minuti sentire l’inno sul podio, è stato qualcosa di indescrivibile, nel giro di un mese l’ho sentito due volte. Due gare in mezzora sono faticose, senza allenamento non puoi fare nulla soprattutto nei 200 misti come faccio io. Lavorare e reagire sempre. Ad Abu Dhabi ho dato il massimo e avuto consapevolezza di me stesso, un passo per volta”.

Non è facile specializzarsi in discipline diverse. Tu come mai hai scelto i misti?

“Ho avuto sempre l’idea di voler fare tutte le gare, mi annoiava specializzarmi solo su una sola, fare bene tutto mi stimola perchè le cose si fanno meglio. Mi tiene sempre sul pezzo, per fare bene un 400 misti gara più faticosa del programma, in acqua devi farti il mazzo”.

Si avvicina l’Europeo di Roma. Come stai vivendo la vigilia? Cosa ti aspetti?

“Non vedo veramente l’ora. Sono contento di poterci essere. Sono gasato. Atmosfera incredibile, ogni volta la bolgia per gli azzurri, per tutta la squadra italiana. spero che sarà una spedizione importante, come accaduto in questi due anni e come sempre”.

