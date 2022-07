Spiagge, Picca (Lega): “Falconi ‘svende’ il litorale e restituisce la delega a Gualtieri”

Fiumicino – “Oggi la maggioranza del X Municipio ha confermato tutta la sua inadeguatezza restituendo le deleghe sulle spiagge e consegnando il litorale al sindaco Gualtieri. È quanto dichiara in una nota Monica Picca, capogruppo della Lega nel Municipio X.

“Dal presidente Falconi – spiega il Capogruppo – un passo del gambero che lo vede rimangiarsi tutte le promesse fatte a cittadini ed elettori in campagna elettorale. Proprio lui che prometteva più poteri e più risorse per il X Municipio riconsegna, svendendo il mare di Roma, la delega al Campidoglio dimostrando così la volontà di togliersi ogni responsabilità nel governo del territorio. A decidere anche su un tema delicato come le spiagge, peraltro ancora senza accessibilità e prive di bagnini di salvataggio, sarà la giunta Gualtieri già incapace a gestire emergenze importanti come i rifiuti della Capitale”.

