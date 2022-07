A Santa Marinella tutto pronto per il 1° Festival delle Biografie Letterarie

Santa Marinella – Sabato 23 luglio alle ore 21:30 a Santa Marinella, terza serata del 1° Festival delle Biografie Letterarie intitolato “Parole al porto. Grandi vite, grandi storie”, con un incontro sull’intramontabile Regina Elisabetta II, reduce dai festeggiamenti per i suoi 70 anni di regno. Intervengono Eva Grippae Alessio Orsingher. L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali del Sindaco Pietro Tidei e delle Consigliere Maura Chegia e Paola Fratarcangeli.

Eva Grippa e Alessio Orsingher ci racconteranno la vera Elisabetta II analizzando le relazioni con dieci figure femminili a lei più vicine.

Il suo stile, borsetta al gomito e completi pastello, l’ha resa un’icona globale. Ogni suo gesto, sguardo o movimento è osservato, studiato, analizzato. Ma la regina d’Inghilterra, dopo settant’anni di regno e novantasei di età, continua a mantenere un alone di mistero. E tuttavia per qualcuno è stata anche figlia, sorella e madre, per qualcuno è stata “Lilibet”, “Top Lady”, “Maam”, oppure solo Cabbage, “cavolo”, come la chiamava affettuosamente il principe Filippo.

Per capire chi è davvero Elisabetta II ed averne una sua immagine unica, Eva Grippa, giornalista e royal watcher, ci rivelerà dieci ritratti di donne che hanno avuto una parte significativa in una delle più complesse e affascinanti vite private del nostro tempo. Lo spettatore verrà accompagnato fra cavalli e corgi, brughiere scozzesi e palazzi ricchissimi, scandali su isole tropicali e tabloid, amori infelici e tradimenti, chilometri di seta e pettegolezzi piccanti.

Entreremo nelle vite di Marion Crawford, la nanny dimenticata; Elizabeth Bowes-Lyon, l’indomabile Queen Mother; la sorella Margaret, principessa senza favola; Wallis Simpson, la donna dello scandalo; la principessa Anna, unica figlia femmina; Lady Diana Spencer, regina di cuori; Sarah Ferguson, la Bridget Jones della royal family; Camilla Parker Bowles, nuora su ricatto; Kate Middleton, la Queen to be; Meghan Markle, la duchessa americana.

