Fiumicino – Durante l’assemblea pubblica presso il centro commerciale La Tartaruga in via Michele Rosi, ad Aranova, è stato presentato il progetto preliminare di riqualificazione e ammodernamento di via Austis. Presenti il vicesindaco del Comune di Fiumicino, Ezio Di Genesio Pagliuca, la Presidente del Consiglio comunale, Alessandra Vona, e il capogruppo Pd in Consiglio comunale, Stefano Calcaterra.

“E’ stata un incontro molto partecipato, durante il quale – spiega la Presidente Vona – i cittadini hanno potuto ascoltare nei dettagli la progettualità per la nuova viabilità di Aranova e porre le loro domande. La creazione di una nuova rotatoria all’angolo con via Michele Rosi e la realizzazione dei marciapiedi, della rete meteorica e della nuova illuminazione su via Austis miglioreranno la sicurezza stradale e la vivibilità in questa località”.

“Il progetto – aggiunge il vicesindaco Di Genesio Pagliuca – avrà il proprio iter burocratico e ci consentirà di risolvere il problema in modo serio e definitivo attraverso un’opera importante che supera il mezzo milione di euro. Ringraziamo il personale degli uffici tecnici per il lavoro profuso e i consiglieri comunali Vona e Calcaterra che hanno proposto e reso possibile questa iniziativa”.

“La nuova viabilità di via Austis – conclude Calcaterra – si aggiunge al nuovo svincolo realizzato all’ingresso sulla via Aurelia e ai lavori in corso per la realizzazione della nuova piazza su via Michele Rosi. Tutte opere volute fortemente da questa Amministrazione e che stanno cambiando il volto della nostra località”.

