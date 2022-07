Civitavecchia, disinfestazione di zanzare e insetti alati: raccomandazioni e orari

Civitavecchia – “L’Ufficio Lavori pubblici e Ambiente del Comune di Civitavecchia avvisa la cittadinanza che dalle ore 23.00 del giorno 25 luglio 22 fino alle ore 6.00 del giorno 26 luglio 22 si svolgerà un nuovo intervento di disinfestazione adulticida contro le zanzare e gli altri insetti tipici stagionali”. Lo comunica l’Amministrazione in una nota staL’

“Si invita, pertanto, la cittadinanza a tenere porte e finestre chiuse durante la disinfestazione, evitare di transitare nelle aree trattate per tutto il periodo delle operazioni, non lasciare alimenti, indumenti e bucato all’esterno nella notte fra il 25 luglio e il 26 luglio 2022, custodire all’interno gli animali domestici per tutto il periodo delle operazioni”.

