Festa dell’Assunta a Fiumicino, pubblicato il bando per l’assegnazione dei posteggi

Fiumicino – “È stato pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione di 50 posteggi da dare in concessione per la “Fiera della festività religiosa e civile dell’Assunta” che si svolgerà a Fiumicino in Via della Torre Clementina/Via del Canale, nei giorni 12-13-14 e 15 agosto 2022″. Lo dichiara l’assessora alle Attività produttive Erica Antonelli a seguito della pubblicazione.

“Le domande, redatte in carta da bollo, dovranno essere presentate utilizzando lo schema allegato all’avviso e scaricabile da questo link: https://bit.ly/3aSyzGQ – prosegue -. Dovranno poi essere inoltrate, entro il 9 agosto 2022, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), al seguente indirizzo: suap@pec.comune.fiumicino.rm.it”.

