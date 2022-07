Fiumicino, Caroccia: “Al termine la messa in sicurezza della fermata bus di via Coni Zugna”

Fiumicino – “Si avvia al termine, in via Coni Zugna in corrispondenza dei plessi scolastici, il completamento della messa in sicurezza della fermata dei bus di linea, che si va ad aggiungere a quella realizzata per lo scuola bus poco tempo fa”. Ad annunciarlo in una nota stampa è l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia.re

“Si tratta di interventi che l’assessorato sta programmando in più punti del territorio – conclude l’Assessore – privilegiando gli spazi antistanti le scuole”.

