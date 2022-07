Gp di Francia, alla Ferrari le prime libere: Leclerc vince su Verstappen

Comincia bene per la Ferrari l’avventura in Francia, in previsione del Gran Premio di Castellet. Il padrone di casa Charles Leclerc vince davanti a Verstappen, per la prima sessione di libere di oggi pomeriggio.

L’olandese campione del mondo è quindi secondo e poi subito ecco l’altra Ferrari con Carlos Sainz. Quest’ultimo ha cambiato la terza centralina e sconterà 10 posizioni in classifica. I piloti torneranno in pista alle 17 per la seconda prova.

(foto@ScuderiaFerrari-Twitter)

